Директор Шатунова нашел объяснение плохому здоровью певца

«Медики сделали все возможное, но шансов выжить у Юры не было. Врачи мне сказали, что если бы даже произошло чудо и им удалось бы его реанимировать, то Юра остался бы инвалидом, лежачим больным. Не узнавал бы никого и себя бы не помнил. Так нам сказали. Конечно, Юра не хотел бы такой судьбы… Сердце разорвалось в трех частях», — заявил Кудряшов.