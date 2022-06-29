Выглядеть на 20 лет моложе: четыре правила Пугачевой

Разобрались, в чём секрет такой формы певицы.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ

Алла Пугачёва — одна из самых активных певиц прошлого поколения, она часто делится с поклонниками своей жизнью в социальных сетях. Каждая новая публикация нередко становится предметом жарких споров: поклонники восхищаются фигурой Примадонны, а хейтеры обсуждают, какими «нелегальными» методами удалось её достичь.

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Многообразие форм Примадонны

Певица никогда не скрывала, что на протяжении всей жизни борется с лишним весом. Кажется, все уже сбились со счёта, сколько раз Примадонна худела и полнела. Каждый её новый выход всегда сопровождался интригой, но не в последние годы. Уже несколько лет Пугачёва находится в прекрасной физической форме и, кажется, нашла свой волшебный ключик.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ

Рост певицы — 162 см, а вес в разные годы колебался от 65 до 90 кг. По словам самой певицы, она перепробовала огромное количество диет и методик и даже создала свою собственную с громким названием «СССР». Но ничего общего с Советским Союзом в этой диете нет, в названии зашифрованы четыре основных принципа: отказ от сладкого, солёного и сдобного и обязательное проведение разгрузочных дней в течение недели.

На ночь не кушать, хлеб не есть. Я очень люблю солёное, но пришлось отказаться. Меня Кристина научила. Она очень быстро приходит в форму на бессолевой диете.

Алла Пугачёва

Помимо именных диет, Алла Борисовна соблюдает ещё несколько правил, которые, по её словам, помогают ей выглядеть на 20 лет моложе.

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Правильный режим сна

Не раз Примадонна говорила о важности сна в процессе похудения и поддержания здоровья. По советам специалистов она старается ложиться спать не позже 23:00.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ

Благодаря этому отлаживается обмен веществ и заметно снижается аппетит. Организму не нужно компенсировать недостаток сна при помощи жирной и сладкой пищи.

Регулярная физическая активность

Муж певицы часто делится с поклонниками подробностями их быта: они обязательно делают зарядку по утрам, часто гуляют на свежем воздухе, а также почти ежедневно плавают в бассейне. Кроме того, Пугачёва регулярно посещает остеопата и делает лечебные массажи.

Ежедневный уход за кожей

В 2020 году певица призналась, что обращалась к помощи специалистов.

У меня есть друзья — пластические хирурги, они всё делают очень деликатно, под местным наркозом. Мне противопоказан общий наркоз, но, конечно, я кое-что с лицом делала, но вмешательство было минимальным.

Алла Пугачёва

Однако главным секретом хорошего состояния кожи певица считает хорошую наследственность и правильный уход. «Я смешиваю витамин Е, мне его друзья из Израиля привозят, с кремом и втираю. Больше ничего не делаю», — делится с поклонниками звезда.

Внутренняя гармония

Алла Борисовна практически в каждом обращении к журналистам говорит о важности окружения и внутренней гармонии. Внешняя красота идёт изнутри, ведь психоэмоциональное здоровье имеет огромное значение.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ