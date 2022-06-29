Выглядеть на 20 лет моложе: четыре правила Пугачевой

Разобрались, в чём секрет такой формы певицы.
Алла Пугачёва — одна из самых активных певиц прошлого поколения, она часто делится с поклонниками своей жизнью в социальных сетях. Каждая новая публикация нередко становится предметом жарких споров: поклонники восхищаются фигурой Примадонны, а хейтеры обсуждают, какими «нелегальными» методами удалось её достичь.
Певица никогда не скрывала, что на протяжении всей жизни борется с лишним весом. Кажется, все уже сбились со счёта, сколько раз Примадонна худела и полнела. Каждый её новый выход всегда сопровождался интригой, но не в последние годы. Уже несколько лет Пугачёва находится в прекрасной физической форме и, кажется, нашла свой волшебный ключик.
Рост певицы — 162 см, а вес в разные годы колебался от 65 до 90 кг. По словам самой певицы, она перепробовала огромное количество диет и методик и даже создала свою собственную с громким названием «СССР». Но ничего общего с Советским Союзом в этой диете нет, в названии зашифрованы четыре основных принципа: отказ от сладкого, солёного и сдобного и обязательное проведение разгрузочных дней в течение недели.
На ночь не кушать, хлеб не есть. Я очень люблю солёное, но пришлось отказаться. Меня Кристина научила. Она очень быстро приходит в форму на бессолевой диете.
Алла Пугачёва
Помимо именных диет, Алла Борисовна соблюдает ещё несколько правил, которые, по её словам, помогают ей выглядеть на 20 лет моложе.
Правильный режим сна
Не раз Примадонна говорила о важности сна в процессе похудения и поддержания здоровья. По советам специалистов она старается ложиться спать не позже 23:00.
Благодаря этому отлаживается обмен веществ и заметно снижается аппетит. Организму не нужно компенсировать недостаток сна при помощи жирной и сладкой пищи.
Регулярная физическая активность
Муж певицы часто делится с поклонниками подробностями их быта: они обязательно делают зарядку по утрам, часто гуляют на свежем воздухе, а также почти ежедневно плавают в бассейне. Кроме того, Пугачёва регулярно посещает остеопата и делает лечебные массажи.
Ежедневный уход за кожей
В 2020 году певица призналась, что обращалась к помощи специалистов.
У меня есть друзья — пластические хирурги, они всё делают очень деликатно, под местным наркозом. Мне противопоказан общий наркоз, но, конечно, я кое-что с лицом делала, но вмешательство было минимальным.
Алла Пугачёва
Однако главным секретом хорошего состояния кожи певица считает хорошую наследственность и правильный уход. «Я смешиваю витамин Е, мне его друзья из Израиля привозят, с кремом и втираю. Больше ничего не делаю», — делится с поклонниками звезда.
Внутренняя гармония
Алла Борисовна практически в каждом обращении к журналистам говорит о важности окружения и внутренней гармонии. Внешняя красота идёт изнутри, ведь психоэмоциональное здоровье имеет огромное значение.
О том, что в жизни певицы наступил длительный гармоничный период, свидетельствует её образ жизни — артистка стильно одевается, может позволить себе фото без макияжа и экстремальное мини для выхода. Именно семейное благополучие Алла Борисовна считает главным секретом молодости и долголетия.