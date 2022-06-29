Директор певца Аркадий Кудряшов , слова которого приводит «Комсомольская правда», отметил , что у солиста «Ласкового мая» осталось много неизданных песен и он планирует все их выпустить, чтобы «память о нем осталась на долгие годы». При этом уже опубликованная композиция «Каждому свое», по его словам, впервые была прослушана на поминках Шатунова и показалась всем присутствующим там пророческой.

Стоит отметить, что череда пророческих высказываний незадолго до смерти Шатунова звучала от него не раз. В частности, на одном из последних концертов он говорил, что не любит, когда цветы кладут к ногам, ведь он же «пока еще не памятник» и выражал нежелание оставлять что-то на память, подчеркивая, что «на долгую и вечную пока не хочет, пока рано». Также у Шатунова есть стихотворение «Мысли вслух», в котором он размышлял о том, сколько ему осталось до последнего выхода на сцену, при этом выражая готовность к самому плохому.