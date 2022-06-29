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2 часа назад

Вдова Грачевского устроила скандал на съемках «Пусть говорят»

Елена Прошина

Вокруг вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской неожиданно разгорелся скандал. Как сообщает Prozvezd, она согласилась принять участие в съемках шоу «Пусть говорят», но в результате отказалась выходить в студию.

Вдова Грачевского устроила скандал на съемках «Пусть говорят»
Фото: ТАССТАСС

Причиной такого поведения Белоцерковской стало участие в программе подруги Грачевского — журналистки Марианы Саид Шах, с которой у супруги создателя «Ералаш» плохие отношения. Через некоторое время редактором телешоу удалось успокоить вдову и она согласилась на съемку.

При этом публика удивилась такому отношению к друзьям Грачевского — при жизни режиссер очень хорошо относился к Мариане.

Напомним, что Белоцерковской до сих пор не удается вступить в наследство своего покойного мужа. Из-за споров, которые развернулись вокруг имущества и прав на «Ералаш», ей приходится судиться с родственниками и партнерами Грачевского по бизнесу.

Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,
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