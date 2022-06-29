В шоу «Форт Боярд» откажутся от живых тигров

Организаторы телешоу «Форт Боярд» решили отказаться от использования живых тигров в передаче. В новом сезоне их заменят на виртуальные 3D-модели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

По словам организаторов, такое решение обусловлено «необходимостью реагировать на запрос общества о защите животных». Сначала планировалось применить монтаж архивных кадров с тиграми, но от этой идеи отказались.

Уточняется, что 3D-модели способны взаимодействовать с игроками. Например, они могут облизываться, когда кто-то из участников шоу будет пробегать поблизости. В первое время виртуальные тигры будут находиться только в сокровищнице, «но не исключено, что в следующих сезонах они появятся и на стенах форта».