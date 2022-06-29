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2 часа назад

В шоу «Форт Боярд» откажутся от живых тигров

Елена Прошина

Организаторы телешоу «Форт Боярд» решили отказаться от использования живых тигров в передаче. В новом сезоне их заменят на виртуальные 3D-модели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

В шоу «Форт Боярд» откажутся от живых тигров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам организаторов, такое решение обусловлено «необходимостью реагировать на запрос общества о защите животных». Сначала планировалось применить монтаж архивных кадров с тиграми, но от этой идеи отказались.

Уточняется, что 3D-модели способны взаимодействовать с игроками. Например, они могут облизываться, когда кто-то из участников шоу будет пробегать поблизости. В первое время виртуальные тигры будут находиться только в сокровищнице, «но не исключено, что в следующих сезонах они появятся и на стенах форта».

Телешоу «Форт Боярд» впервые вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года. Местом съемок стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от города Ла-Рошель. Легенда гласит, что на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. Чтобы ее открыть, участники должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.

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