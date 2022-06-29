Диск с автографом Шатунова выставили на продажу за миллион рублей

На популярном сайте объявлений Avito в продаже появились автографы Юрия Шатунова, скончавшегося 23 июня. Стоимость лотов доходит до 1 млн рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

После смерти певца в интернете начали продавать различные вещи, связанные с экс-солистом группы «Ласковый май». Так, на одном из сайтов объявлений можно купить автографы певца. Самый дешевый лот – 999 рублей за фото певца с автографом. Продавец уточняет, что артефакт был «добыт» на концерте Шатунова.

Есть несколько предложений от 1,5 до 200 тысяч. Автографы оставлены певцом на разных носителях – простой бумаге, дисках, фотографиях, открытках, плакатах, кассетах, пластинках. Цены доходят до 500, 700 и 800 тысяч рублей. Также есть два предложения за 1 млн рублей. Продавец из Барнаула предлагает купить за такую цену диск с саундтреком к кинофильму «Ласковый май». А автор объявления из Новосибирской области - диск с альбом «Я верю».

«Диск в отличном состоянии без царапин. Продаю коллекционерам. Могу по просьбе записать видео», - говорится в объявлении.