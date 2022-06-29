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1 час назад

Лобода опровергла слухи о том, что переписала свой дом на охранника

WomanHit.ruиещё 2

Украинская певица Светлана Лобода живет на две страны — Кипр и ОАЭ. Там у исполнительницы есть недвижимость, а также артистка владеет жильем в Киеве и России. В окрестностях подмосковного Красногорска Лобода приобрела дом стоимостью около 70 миллионов рублей. Если быть точнее, этот особняк подарил ей влиятельный российский бизнесмен. А в Москве у звезды есть трехкомнатная квартира, которая досталась знаменитости от бабушки.

Лобода опровергла факт регистрации дома на охранника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако сейчас появились слухи о том, что Светлана больше не владеет недвижимостью в России. Как отметил тг-портал Second Oldest, певица переписала особняк на охранника Гаджимурата Абдулаева. Также мужчина в марте организовал певице транспортировку люксовых автомобилей в Белоруссию.

Однако на своей странице в Сети исполнительница отрицает эти слухи.

«Мурад приятно удивлен. Ну почему же вы все время врете?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила знаменитость.

Тем не менее знаменитость не спешит продавать свою недвижимость в России. Так, она продлила аренду склада в Москве, где хранятся вещи, необходимые для концертной деятельности Светланы.

Также стало известно, что Лобода находится в отношениях с украинским миллиардером Артуром Гранцем, который перед началом спецоперации развелся с супругой, сообщает KP.ru.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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