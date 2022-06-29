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2 часа назад

Шаляпин собрал деньги на свои похороны

Елена Прошина

Прохор Шаляпин возмутился ситуацией с похоронами Пьера Нарцисса после заявлений его экс-жены об отсутствии средств для погребения. Сам Шаляпин уже давно позаботился о своих похоронах. Об этом он рассказал Пятому каналу.

Шаляпин собрал деньги на свои похороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, у него уже готово все необходимое. Также он подготовил некую сумму денег на эти цели. По мнению Прохора, о своем уходе должен заранее думать каждый.

«У меня есть мама, есть запасы. Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище», — сказал артист.

Ранее стало известно, что прощание с Нарциссом снова перенесли. Оно состоится в четверг, 30 июня. В этот же день тело певца отправят на его родину, в Камерун. По словам экс-жены Пьера Валерии Калачевой, тело музыканта не хотят выдавать на церемонию его мать и сестра. Случившееся женщина назвала «войной» с родственниками.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Пьер Нарцисс,
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