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3 часа назад

Наталья Фриске начала сбор средств на лечение больной раком сестры

Мослента

Певица Наталья Фриске начала сбор средств на лечение двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. Родственница скончавшейся от рака Жанны Фриске рассказала о сборе денег в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Наталья Фриске начала сбор средств на лечение больной раком сестры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Друзья, моя сестра сейчас проходит лечение в Турции. Диагноз страшный, но шанс есть. Очень прошу о помощи неравнодушных людей. Мы собираем совместными силами, сбор ведет фонд», — написала Фриске, опубликовав в доказательство фотографии пациентки и соответствующих документов.

Гончаренко в своем блоге также подтвердила информацию, написав, что у нее обнаружили метастазы в позвоночнике и печени. По ее словам, на лечение необходимо уехать в Израиль, для чего и был объявлен сбор средств.

Ранее стало известно, что у младшей сестры Жанны Фриске Натальи начались проблемы со здоровьем.

Шоу-бизнес,Наталья Фриске,Жанна Фриске,
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