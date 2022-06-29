Наталья Фриске начала сбор средств на лечение больной раком сестры

Певица Наталья Фриске начала сбор средств на лечение двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. Родственница скончавшейся от рака Жанны Фриске рассказала о сборе денег в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Друзья, моя сестра сейчас проходит лечение в Турции. Диагноз страшный, но шанс есть. Очень прошу о помощи неравнодушных людей. Мы собираем совместными силами, сбор ведет фонд», — написала Фриске, опубликовав в доказательство фотографии пациентки и соответствующих документов.

Гончаренко в своем блоге также подтвердила информацию, написав, что у нее обнаружили метастазы в позвоночнике и печени. По ее словам, на лечение необходимо уехать в Израиль, для чего и был объявлен сбор средств.