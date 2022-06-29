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4 часа назад

Известный продюсер объяснил популярность «Ласкового мая»

РИА "ФедералПресс"

Группа «Ласковый май» выстрелила в 1986 году и в момент стала популярной. Продюсер Павел Рудченко объяснил, как Юрий Шатунов покорил сердца миллионов.

Известный продюсер объяснил популярность «Ласкового мая»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Попадало в самое сердце тем, что человек из народа, так сказать, запел эти глубокие песни, трогавшие за душу», – говорит Рудченко для NEWS.RU.

Назвать Шатунова великим певцом с идеальным голосом – нельзя. Продюсер признает, что он часто недотягивал ноты, музыкального образования не имел, да и звучание было неприхотливое. Но мальчик из детдома завоевал страну.

Он появился в тяжелое время, и людям нужны были глубокие песни о любви, причем от человека из народа, думает Рудченко.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
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