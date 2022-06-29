Неравный брак: как строят отношения с молодыми мужьями Пугачева, Бабкина и Кудрявцева

В современном мире становится все больше пар, в которых она намного старше его. Особенно часто это встречается среди знаменитостей. Известные и сильные представительницы "слабого" пола не стесняются вступать в отношения с молодыми мужчинами. Издание kp.ru составило список таких пар и попыталось разобраться, в чем секрет успеха их отношений.

Фото: ТАСС ТАСС

Алла Пугачева и Максим Галкин: разница в возрасте — 27 лет

Видео дня

Пугачева и Галкин поженились в 2011 году. До этого они уже шесть лет жили вместе. На публике артисты демонстрируют семейную идиллию, однако некоторые сомневаются в их искренности. И это несмотря на то, что в 2013 году суррогатная мать родила паре близнецов Лизу и Гарика.

"Рождение детей — это была инициатива Аллы. Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями", — говорил Галкин.

Юморист давно отбивается от обвинений в том, что его сексуальная ориентация нетрадиционная.

"Может, это из-за интонации голоса или из-за интеллигентности… Я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался", — утверждает Галкин.

Несмотря на разговоры злопыхателей, Пугачева и Галкин до сих пор вместе. И это несмотря на то, что когда-то им пророчили от силы пару лет совместной жизни.

Сейчас 73-летняя примадонна и ее 46-летний супруг уже четвертый месяц живут с детьми в Израиле. Говорят, что именно Галкин настоял на переезде. По словам Пугачевой, она всю жизнь мечтала не работать, а просто быть замужем. Так и получилось. Нынешний муж певицы зарабатывает деньги для семьи, а она теперь занимается воспитанием детей.

Надежда Бабкина и Евгений Гор: разница в возрасте — 30 лет

globallookpress.com

Бабкиной 72 года, а ее гражданскому мужу, артисту и бизнесмену Евгению Гору — 42. Пара не живет вместе. Они выбрали такую современную форму отношений, как гостевой брак.

Бабкина и Гор познакомились 19 лет назад на конкурсе талантов в Саратове. Знаменитая певица обратила внимание на одаренного юношу и пригласила его поработать в Москву. Так Евгений Горшечков (это настоящая фамилия певца) стал Евгением Гором и начал сольную карьеру. Их деловые отношения постепенно переросли в личные.

Новый роман сильно повлиял на Казачку Надю. Она стала старательно следить за собой — наряжаться, худеть и ходить по салонам красоты. Перед 70-летним юбилеем звезда сделала подтяжку лица.

"Когда у нас все начиналось, Женя влиял на меня в подборе одежды, давал правильный настрой. В тот период много обдумывала, что люди скажут по поводу нашего союза, ведь обществом такое не приветствуется. Потом взорвалась: "С какой стати должна оглядываться на других? Это моя жизнь!" — рассказывает Бабкина.

В начале отношений с певицей Гор жил в съемной однушке, а Бабкина — в своей квартире с видом на Кремль. После первых гастролей артист купил однокомнатную жилплощадь в Химках. Теперь он уже заработал на собственную квартиру в Москве и загородный домик. Певец приезжает к любимой в ее жилище в центре с букетами цветов. Он учит гражданскую жену пользоваться гаджетами и другими атрибутами современной жизни. Оба супруга очень занятые люди и любят решать рабочие вопросы отдельно, а также отдыхать, не мешая друг другу.

Бабкина порой ревнует Гора, несмотря на то, что он не дает поводов.

"Задайте мне вопрос — ревную ли я, и получите ответ: «Да!» Если скажу, что нет — будет вранье!" — признается она.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров: разница в возрасте — 16 лет

globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров женаты девять лет. Как отмечает kp.ru, их брак в сфере шоу-бизнеса считается идеальным. Ведущая, которой сейчас 51 год, выглядит значительно моложе своих лет и хорошо зарабатывает. Раньше ее супруг тоже приносил в дом немаленькие деньги, но недавно 34-летний Макаров завершил спортивную карьеру, и Кудрявцева стала главным кормильцем в семье. Однако, как утверждает издание, это не приводит к ссорам.

По словам Кудрявцевой, все бытовые вопросы в их загородном доме решает она.

"Все хозяйство на мне, а у Игоря есть человек, который ему помогает. Мужские дела делятся на две половинки — делает и муж, и помощник", — рассказала Кудрявцева.

Телеведущая всячески хвалит своего супруга. Кудрявцева говорит, что секрет их семейного счастья — в идеальных интимных отношениях.

Макаров не был замечен в изменах, и пара ни разу не разъезжалась. В пандемию, когда все были вынуждены сидеть дома, Кудрявцева иногда отправляла мужа пожить в гостиницу, чтобы предотвратить ссоры.

Кудрявцева и Макаров воспитывают трехлетнюю дочь Марию. Чтобы родить ребенка молодому мужу, ведущая прошла через несколько процедур ЭКО.

Алена Хмельницкая и Александр Синягин: разница в возрасте — 12 лет

Актриса Алена Хмельницкая, которой сейчас 51 год, живет в гражданском браке с 39-летним бизнесменом Александром Синягиным. После того как артистка съехалась с Синягиным, коллеги стали говорить, что они помолодела на 15 лет.

Пара живет вместе шестой год. У Синягина есть сын от предыдущих отношений, а у Хмельницкой — дочери от прежнего брака с режиссером Тиграном Кеосаяном. Мужу актрисы удалось найти общий язык с ее детьми, и отсутствие совместных сыновей и дочерей не мешает Хмельницкой и Синягину быть счастливыми.

Актриса признается, что не хочет тащить своего избранника в ЗАГС. По ее мнению, штамп в паспорте — полная ерунда.

"Человек или берет на себя ответственность, или не берет. Не важно, мужчина это или женщина. Поэтому я не вижу смысла. У меня нет ощущения, что мы не распишемся, и будет плохо", — говорит Хмельницкая.

Комментарий психолога

Психолог Яна Муратова объяснила, почему известные леди все чаще выбирают спутников жизни намного моложе себя.

"Мир меняется. Теперь в моде сильные женщины — уверенные в себе и самодостаточные, — сказала эксперт. — Вместо стереотипной фразы «слабый пол» все чаще мы слышим истории про успешных «бизнесвумен», их ставят в пример. Они открыто высказывают свое мнение, могут позволить и сами себе обеспечить дорогие рестораны, комфортную жизнь и молодых мужчин".

По словам Муратовой, сейчас наступило время сильных женщин, которые получают, что хотят.

"Чего хотят сильные женщины? Сильные женщины часто хотят молодое тело, которое будет их удовлетворять", — добавила психолог.

При этом некоторые мужчины подсознательно хотят отношений с женщиной постарше, опытной и зрелой.

"У ровесников в паре естественно больше общих тем, но и люди разных поколений открывают друг для друга много интересного и находят также много общего", — считает эксперт.