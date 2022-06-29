Журналист рассказал о компромате на Пугачеву

Певица Алла Пугачева была удивлена новостью о том, что на ее супруга — шоумена Максима Галкина, могут завести уголовное дело о распространении ложной информации о российской армии. Тогда Примадонна заявила, что приложит все усилия, чтобы никакой угрозы не повисло над ее мужем.
Галерист Марат Гельман (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) рассказал, что Алла не является борцом и не мыслит себя общественным деятелем. «Я слышал: „Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь“. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей», — отметил мужчина.
Это высказывание без внимания не оставил журналист Антон Красовский. В своей программе подчеркнул, что у него тоже имеется компромат на Пугачеву. «Алла Борисовна, насколько я понимаю, высказалась однажды. Мол, „если вы продолжите Максима мочить, я все расскажу“. Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что», — заявил журналист.
Также Красовский решил вспомнить неприятный случай с Примадонной. «Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал», — отметил Антон.