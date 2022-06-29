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4 часа назад

Журналист Красовский рассказал о наличии компромата на Пугачеву

WomanHit.ru

Певица Алла Пугачева была удивлена новостью о том, что на ее супруга — шоумена Максима Галкина, могут завести уголовное дело о распространении ложной информации о российской армии. Тогда Примадонна заявила, что приложит все усилия, чтобы никакой угрозы не повисло над ее мужем.

Журналист рассказал о компромате на Пугачеву
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Галерист Марат Гельман (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) рассказал, что Алла не является борцом и не мыслит себя общественным деятелем. «Я слышал: „Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь“. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей», — отметил мужчина.

Это высказывание без внимания не оставил журналист Антон Красовский. В своей программе подчеркнул, что у него тоже имеется компромат на Пугачеву. «Алла Борисовна, насколько я понимаю, высказалась однажды. Мол, „если вы продолжите Максима мочить, я все расскажу“. Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что», — заявил журналист.

Также Красовский решил вспомнить неприятный случай с Примадонной. «Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал», — отметил Антон.

Шоу-бизнес,Антон Красовский,Марат Гельман,Максим Галкин,Алла Пугачева,Минюст России,
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