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26 минут назад

«Тявкать на Родину — это предать мать»: Газманов осудил поступок Хаматовой

News.ru

Эстрадный певец Олег Газманов раскритиковал действия российских знаменитостей, которые уехали из страны после объявления военной операции на Украине и негативно высказались о России. По его мнению, таким образом они пытаются «получить подачку с принимающей стороны», о чем он рассказал «АиФ». В частности, объектом осуждения музыканта стала актриса Чулпан Хаматова.

«Тявкать на Родину — это предать мать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уехать из страны и там гадить собственной Родине... С одной стороны жалко ее, а, с другой стороны, гадко. Ну если, допустим, ты не согласен со страной, если ты хочешь в другом месте жить — границы открыты, можно спокойно уехать и жить в другом месте. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою Родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит, — считает Газманов.

Также он заявил, что считает выехавших из России знаменитостей предателями, и большинству из них он «теперь точно не подаст руки».

Видимо, это попытка получить подачку от принимающей стороны. А принимающая сторона ненавидит твою родину. Я бы не хотел в таком положении оказаться, никогда, и никому не желаю, — отметил певец.

Ранее Марина Газманова, супруга исполнителя, рассказала об инциденте, произошедшем на концерте музыканта в Воронеже. По ее словам, сотрудник концертного зала водрузил американский флаг рядом со сценой, после чего Газманов разорвал его и «водрузил российское знамя».

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