«Тявкать на Родину — это предать мать»

Уехать из страны и там гадить собственной Родине... С одной стороны жалко ее, а, с другой стороны, гадко. Ну если, допустим, ты не согласен со страной, если ты хочешь в другом месте жить — границы открыты, можно спокойно уехать и жить в другом месте. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою Родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит, — считает Газманов.