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33 минуты назад

«Обычные будни в Африке»: Бузова сняла на видео жирафов

Александр Кузьмин

Находящаяся в ЮАР Ольга Бузова продолжает делиться с поклонниками кадрами из африканской страны. Певица и телеведущая в своем Telegram-канале опубликовала видео из машины, которое она сняла по пути в отель. Знаменитость запечатлела на камеру гуляющих на природе жирафов.

«Обычные будни в Африке», – сообщила популярная исполнительница.

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» покинула Россию на прошлой неделе и улетела в ЮАР. Какое-то время Бузова провела в Кейптауне. Она побывала на морской экскурсии. В СМИ предположили, что артистка продолжит сниматься в шоу «Звезды в Африке».

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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