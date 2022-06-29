«Обычные будни в Африке»: Бузова сняла на видео жирафов

Находящаяся в ЮАР Ольга Бузова продолжает делиться с поклонниками кадрами из африканской страны. Певица и телеведущая в своем Telegram-канале опубликовала видео из машины, которое она сняла по пути в отель. Знаменитость запечатлела на камеру гуляющих на природе жирафов.
«Обычные будни в Африке», – сообщила популярная исполнительница.
Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» покинула Россию на прошлой неделе и улетела в ЮАР. Какое-то время Бузова провела в Кейптауне. Она побывала на морской экскурсии. В СМИ предположили, что артистка продолжит сниматься в шоу «Звезды в Африке».