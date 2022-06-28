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3 часа назад

Одна из последних песен Юры Шатунова оказалась пророческой

Вечерняя Москва

Российский артист Юрий Шатунов перед своей смертью написал несколько новых песен, одна из которых оказалась пророческой. Об этом во вторник, 28 июня, рассказал его близкий друг и директор Аркадий Кудряшов.

Одна из последних песен Юры Шатунова оказалась пророческой
Фото: YouTube / Юрий ШатуновYouTube / Юрий Шатунов

— Осталось много неизданных песен Юры. Все это надо выпустить, чтобы память о Юре осталась на долгие годы. Одна из последних песен была пророческой. Мы вчера ее на поминках впервые слушали, — рассказал он.

При этом близкие покойного музыканта собираются опубликовать его последние песни, чтобы даже после смерти творчество певца продолжало жить, сообщает «Комсомольская правда».

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Музыкант умер от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи.

Сегодня в Москве на Троекуровском кладбище прошло захоронение части праха певца. Некоторые фанаты возмутились тем, что место захоронения оцеплено, и заявили, что певец «принадлежал народу». Однако, как выяснилось, на усиленной охране настояли родственники Шатунова.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,
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