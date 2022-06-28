Милявская проговорилась о размере пенсии Пугачевой

Певица Лолита Милявская рассказала, что ее пенсия составляет 23 тыс. рублей. При этом за звание народной артистки сумма куда больше. Она привела в пример Аллу Пугачеву, пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Певица Лолита Милявская раскрыла размер своей пенсии. Вместе с тем она назвала и сумму, которую получает Алла Пугачева, имея звание народной артистки.

«Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР», — заявила Лолита.

Ранее Милявская заявляла, что не видит никакого смысла в званиях народного и заслуженного артиста России. По ее мнению, в званиях нет никакой ценности и сейчас это никому не нужно, это лишь прибавка к пенсии.