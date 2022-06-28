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1 час назад

Милявская проговорилась о размере пенсии Пугачевой

Елена Прошина

Певица Лолита Милявская рассказала, что ее пенсия составляет 23 тыс. рублей. При этом за звание народной артистки сумма куда больше. Она привела в пример Аллу Пугачеву, пишет «Газета.ру».

Милявская проговорилась о размере пенсии Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица Лолита Милявская раскрыла размер своей пенсии. Вместе с тем она назвала и сумму, которую получает Алла Пугачева, имея звание народной артистки.

«Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР», — заявила Лолита.

Ранее Милявская заявляла, что не видит никакого смысла в званиях народного и заслуженного артиста России. По ее мнению, в званиях нет никакой ценности и сейчас это никому не нужно, это лишь прибавка к пенсии.

Напомним, певец Александр Маршал ранее признался, что его пенсия составляет всего 12 тыс. рублей. По его словам, надбавки ему не полагаются из-за того, что он постоянно зарегистрирован в Подмосковье, а не в Москве.

Шоу-бизнес,Александр Маршал,Лолита Милявская,Алла Пугачева,
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