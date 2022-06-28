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24 минуты назад

Жигалова рассказала, кто виновен в смерти Юры Шатунова

Слово и Дело

Блогер Алена Жигалова отреагировала на смерть певца Юрия Шатунова. Она считает, что к этому отчасти причастен его бывший продюсер Андрей Разин.

Жигалова назвала виновного в смерти Юры Шатунова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Жигалова напомнила, что незадолго до смерти Шатунов выиграл суд с Разиным, что привело последнего в бешенство. Продюсер «Ласкового мая» после этого опубликовал гневный пост в адрес певца. Однако после смерти артиста удалил. По мнению журналистки, на Разине лежит вина в скоропостижной кончине народного кумира.

«Шатунова не успели спасти от этой травли и претензий Андрея Разина, который фактически довел его до этого состояния. Постоянно приходили ему эти судебные иски. Разин грозился отобрать у него все. У меня вопрос к Разину, который сбежал в США и сейчас живет в солнечном Майами: А как тебе сейчас спится, Андрей Разин, читая вот такие новости?» — возмутилась блогер в эфире своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Также Жигалова призналась, что сама была большой поклонницей Шатунова. По ее словам, она была лично знакома с артистом и даже хотела записать с ним интервью. Однако сам певец желал, чтобы оно вышло только когда для этого появился бы интересный повод.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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