Гоген Солнцев раскрыл суть конфликта Аллегровой и Рубальской

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с изданием PROZvezd раскрыл суть конфликта между автором песен Ларисой Рубальской и певицей Ириной Аллегровой. По его словам, поэтесса отмечала юбилей в "Крокус Сити Холле" и пригласила Аллегрову выступить и поддержать ее, так как Рубальская написала для исполнительницы немало хитов.

Певица, в свою очередь, отказалась петь на празднике и заявила, что уже вышла на пенсию. Однако спустя несколько дней Аллегрова все-таки выступила: она спела вместе с Игорем Крутым на сцене "Крокуса" в честь юбилея Льва Лещенко.

"Разве это нормально? То есть на юбилей автора, благодаря которому ты продолжаешь зарабатывать миллионы, приехать не можешь, так как ты пенсионерка. А когда просит Лещенко, ты о пенсии забываешь и приезжаешь петь?" - возмутился Солнцев.