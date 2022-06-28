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18 минут назад

Гоген Солнцев раскрыл суть конфликта Аллегровой и Рубальской

Газета.Ru

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с изданием PROZvezd раскрыл суть конфликта между автором песен Ларисой Рубальской и певицей Ириной Аллегровой. По его словам, поэтесса отмечала юбилей в "Крокус Сити Холле" и пригласила Аллегрову выступить и поддержать ее, так как Рубальская написала для исполнительницы немало хитов.

Гоген Солнцев раскрыл суть конфликта Аллегровой и Рубальской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Певица, в свою очередь, отказалась петь на празднике и заявила, что уже вышла на пенсию. Однако спустя несколько дней Аллегрова все-таки выступила: она спела вместе с Игорем Крутым на сцене "Крокуса" в честь юбилея Льва Лещенко.

"Разве это нормально? То есть на юбилей автора, благодаря которому ты продолжаешь зарабатывать миллионы, приехать не можешь, так как ты пенсионерка. А когда просит Лещенко, ты о пенсии забываешь и приезжаешь петь?" - возмутился Солнцев.

Ранее Игорь Крутой ответил на слухи о любовной связи с Аллегровой.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,Лев Лещенко,Игорь Крутой,
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