Зверев высказался об эмиграции из России

«Какое я имел право не идти в армию, когда у меня дед дошел до Рейхстага! Мой дядя дошел до Рейхстага! Какое право я имел не защищать свою родину. Тем более тогда было очень сложное время. Мы спали с оружием, потому как в любое время быть на чеку. Страшное время было на самом деле: Афганистан, Польша», - рассказал Зверев.