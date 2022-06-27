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12 минут назад

Зверев высказался об эмиграции из России

Елена Прошина

Стилист Сергей Зверев заявил, что «ни в коем случае» не уедет из России. Об этом он сказал в интервью изданию PROZvezd.

Зверев высказался об эмиграции из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как же я могу уехать? Здесь – моя родина, мои люди. Здесь – все мое!» - заявил стилист.

Он вспомнил, что подобная ситуация в его жизни уже была. По словам Сергея, у него была возможность «откосить» от службы в армии, так как в то время он уже был знаменит на весь родной город. Но в результате он достойно отслужил два года.

«Какое я имел право не идти в армию, когда у меня дед дошел до Рейхстага! Мой дядя дошел до Рейхстага! Какое право я имел не защищать свою родину. Тем более тогда было очень сложное время. Мы спали с оружием, потому как в любое время быть на чеку. Страшное время было на самом деле: Афганистан, Польша», - рассказал Зверев.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев признался, что не собирается эмигрировать за границу. По мнению певца, в родной стране он сможет принести больше пользы. Он также отметил, что на родине ему спокойнее душой.

Шоу-бизнес,Алексей Кортнев,Сергей Зверев,
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