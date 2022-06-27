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13 минут назад

Стало известно место похорон Пьера Нарцисса

Елена Прошина

Тело Пьера Нарцисса все-таки решено отправить в Камерун. После того, как морг отказался выдать тело родственникам из-за отсутствия гражданства, все вопросы удалось уладить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам экс-супруги звезды Валерии Калачевой, это была ее инициатива, она пошла навстречу матери певца, которая хочет «полить его своими слезами» и похоронить в фамильном склепе рядом с отцом.

«Здесь (в Москве) я сделаю все красиво, как он любил, по высшему пилотажу. И друзья хорошо выглядеть будут, некоторые будут в его футболках (с изображением его), хор будет петь на его прощании. Будет много роз», — рассказала Калачева.

После прощания гроб с телом Нарцисса транспортируют в Камерун. По словам Валерии, транспортировка будет стоить 700 тыс. рублей.

Прощание с Пьером Нарциссом закончилось громким скандалом

Ранее стало известно, что церемонию прощания с Пьером Нарциссом перенесена на 29 июня. По словам PR-директора певца Сергея Дворцова, произошел «нюанс между странами», из-за чего назначенную на 25 июня церемонию пришлось отменить. Он подчеркнул, что родные сами не ожидали такого.

Шоу-бизнес,Видео,Пьер Нарцисс,
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