Стало известно, как поступят с прахом Шатунова

Сегодня на Троекуровском кладбище начался второй день прощания с певцом Юрием Шатуновым. Артиста провожают в последний путь самые близкие родственники и друзья, пишет «Московский комсомолец».

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Юрий Шатунов завещал кремировать себя. Часть праха будет захоронена в России, часть по воле усопшего развеют над озером в Баварии, где Шатунов любил рыбачить, пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Напомним, что Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Директор артиста отмечал, что скорая оказалась «древней газелью без аппаратуры». Шатунов, по его словам, скончался по дороге в больницу. При этом он отметил, что претензий к врачам у близких музыканта нет.

Основная церемония прощания с Шатуновым прошла 26 июня на Троекуровском кладбище. С артистом пришли проститься сотни поклонников, многие из них несли белые розы.

Сегодня Юрия Шатунова в последний путь провожают самые близкие люди. Траурное мероприятие проходит в закрытом режими. На церемонию прощания из Германии приехали жена и дети певца.

Ровно в 12.00 к ступенькам ритуального зала подъехала черная BMW, в которой, по слухам, сидела вдова покойного Светлана. Следом заехала еще одна иномарка, из которой вышел директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, отмечает «Московский комсомолец».