СМИ нашли доказательства женитьбы Прилучного и Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брутян с 25 июня переименовала свое ИП в Зепюр Прилучная, это обязательная процедура при смене фамилии. Доказательства свадьбы Павла Прилучного с артисткой приводит KP.RU со ссылкой на данные юридических баз.

При этом, отмечает издание, обязательная юридическая процедура занимает примерно полтора месяца, что говорит о том, что свадьба Прилучного и Брутян должна была состояться в мае.

Первые слухи о романе Павла Прилучного и Зепюр Брутян появились в мае, после того, как звезда сериала «Мажор» поделился с подписчиками в личном блоге фотографией с ней, сделанной на борту самолета. Актеры отправились в совместный отдых, а впоследствии к ним присоединились дети актера от первого брака с Агатой Муцениеце, 8-летний Тимофей и 6-летняя Мия. Вскоре пару заподозрили в тайной росписи, а теперь и в сожительстве.