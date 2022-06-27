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2 часа назад

СМИ нашли доказательства женитьбы Прилучного и Зепюр Брутян

Газета.Ru

Актриса Зепюр Брутян с 25 июня переименовала свое ИП в Зепюр Прилучная, это обязательная процедура при смене фамилии. Доказательства свадьбы Павла Прилучного с артисткой приводит KP.RU со ссылкой на данные юридических баз.

СМИ нашли доказательства женитьбы Прилучного и Зепюр Брутян
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

При этом, отмечает издание, обязательная юридическая процедура занимает примерно полтора месяца, что говорит о том, что свадьба Прилучного и Брутян должна была состояться в мае.

Первые слухи о романе Павла Прилучного и Зепюр Брутян появились в мае, после того, как звезда сериала «Мажор» поделился с подписчиками в личном блоге фотографией с ней, сделанной на борту самолета. Актеры отправились в совместный отдых, а впоследствии к ним присоединились дети актера от первого брака с Агатой Муцениеце, 8-летний Тимофей и 6-летняя Мия. Вскоре пару заподозрили в тайной росписи, а теперь и в сожительстве.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,
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