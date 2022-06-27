Появилось видео падения певицы Валерии на сцене

Певица Валерия упала на сцене во время съемок концерта. Неприятный случай с 54-летней народной артисткой России произошел на днях. Соответствующие кадры появились в Интернете.

На записи видно, как Валерия в белом мини-платье и туфлях на высоких каблуках стоит на сцене. По команде она обращается к зрителям и спускается по ступенькам. На слове «здравствуйте» популярная исполнительница спотыкается и падает.