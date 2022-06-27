Журналист пригрозил «дать в глаз» Галкину

Ранее прошел слух, что Галкин пострадал на одном из израильских концертов из-за шуток о России. Со сцены комик заявил, что после ухода «Макдональдса» россиян вместо бургеров теперь будут кормить перловкой через решетку. Он также пошутил, что курсы инфоцыган Блиновской, Собчак и Лермонтова стоят как семестр в Гарварде. После таких выпадов один из зрителей запустил в юмориста яблоком. Однако позднее Галкин опроверг эту информацию.