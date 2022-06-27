Журналист пригрозил «дать в глаз» Галкину

Журналист Андрей Сидорчик в своем Telegram-канале пообещал дать в глаз Максиму Галкину за нелицеприятные шутки о России. Об этом пишет «СтарХит».
Ранее прошел слух, что Галкин пострадал на одном из израильских концертов из-за шуток о России. Со сцены комик заявил, что после ухода «Макдональдса» россиян вместо бургеров теперь будут кормить перловкой через решетку. Он также пошутил, что курсы инфоцыган Блиновской, Собчак и Лермонтова стоят как семестр в Гарварде. После таких выпадов один из зрителей запустил в юмориста яблоком. Однако позднее Галкин опроверг эту информацию.
«Макс Галкин радостно сообщил, что то, что ему дали в глаз - это фейк. Ну, ок, Макс, подожди чуток», – написал после этого Сидорчик.
Напомним, это уже не первый раз, когда с Галкиным хотят расправиться. Из-за его нелицеприятных шуток о родной стране, юмориста уже критиковали депутат Роман Худяков, журналист Михаил Шахназаров, телеведущий Дмитрий Киселев, продюсер Евгений Фридлянд, режиссер Тигран Кеосаян и другие.