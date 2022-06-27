Продюсер Разин атаковал близких покойного Шатунова телефонными звонками

За несколько дней до смерти музыканта суд вынес решение в пользу артиста. Разин разместил гневный пост и пожелал Шатунову закончить жизнь в тюрьме. Как только продюсер узнал о кончине певца, он стал звонить родным артиста и выражать слова соболезнования.

«Разин вчера мне позвонил, словно никаких судов не было, словно не было угроз в адрес Юры. Мол, как же жаль Юру. Я ничего не ответил. На что Разин прислал еще одно сообщение: "Не сжигай мосты!" Хватило же совести у человека», — возмутился в разговоре с kp.ru Кудряшов.