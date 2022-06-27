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3 часа назад

Продюсер Разин атаковал близких покойного Шатунова телефонными звонками

Слово и Делоиещё 1

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, судившийся с певцом Юрием Шатуновым, атаковал телефонными звонками близких исполнителя хита «Белые розы» после его кончины. Об этом рассказал директор звезды Аркадий Кудряшов.

Продюсер Разин атаковал близких покойного Шатунова телефонными звонками
Фото: globallookpress/Komsomolskaya Pravdagloballookpress/Komsomolskaya Pravda

За несколько дней до смерти музыканта суд вынес решение в пользу артиста. Разин разместил гневный пост и пожелал Шатунову закончить жизнь в тюрьме. Как только продюсер узнал о кончине певца, он стал звонить родным артиста и выражать слова соболезнования.

«Разин вчера мне позвонил, словно никаких судов не было, словно не было угроз в адрес Юры. Мол, как же жаль Юру. Я ничего не ответил. На что Разин прислал еще одно сообщение: "Не сжигай мосты!" Хватило же совести у человека», — возмутился в разговоре с kp.ru Кудряшов.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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