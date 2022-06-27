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3 часа назад

Гордон посоветовала Собчак "почистить зубы" из-за критики Блиновской

Газета.Ruиещё 1

Журналистка Катя Гордон в своем Telegram-канале резко высказалась в сторону телеведущей Ксении Собчак. Звезда назвала коллегу «двойным агентом» и осудила ее за противоречивые высказывания и действия.

Гордон посоветовала Собчак "почистить зубы" из-за критики Блиновской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В следующий раз, когда откроешь рот на Блиновскую — почисть зубы. Некрасиво как-то с твоим «Методом» вышло», — высказалась Гордон, имея в виду онлайн-курс «Метод Собчак».

Ранее после интервью с Блиновской телеведущая раскритиковала «инфоцыганство» и блогеров, продающих подобные продукты.

«Трусливая балаболка, не спасшая ни ребенка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка здесь именно вы, Ксения МеждудвухСтульчак, которая всегда в суете: и израильское гражданство получить, и в России добро свое не профукать», — написала Гордон. Правозащитница отметила, что Собчак не смогла стать президентом из-за «людской неприязни».

Гордон назвала Собчак «врушкой с душой мошенницы» и упрекнула ее в неискренности.

Шоу-бизнес,Катя Гордон,Ксения Собчак,
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