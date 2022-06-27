Гордон посоветовала Собчак "почистить зубы" из-за критики Блиновской

«Трусливая балаболка, не спасшая ни ребенка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка здесь именно вы, Ксения МеждудвухСтульчак, которая всегда в суете: и израильское гражданство получить, и в России добро свое не профукать», — написала Гордон. Правозащитница отметила, что Собчак не смогла стать президентом из-за «людской неприязни».