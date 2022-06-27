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4 часа назад

Волочкова вышла на подиум в платье невесты и попала на видео

Александр Кузьмин

Российская балерина Анастасия Волочкова поучаствовала в Московской неделе моды.

Бывшая прима Большого театра вышла на подиум во время представления коллекции дизайнера Джемала Махмудова в платье невесты. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале, где опубликовано соответствующее видео.

Волочкова прошлась перед зрителями в длинном белом платье с глубоким разрезом.

«Вчера в рамках Недели Моды я завершала показ нашего российского дизайнера Джемала Махмудова @mddjemal в образе невесты, созданном им для меня», – подписала публикацию Волочкова.

Шоу-бизнес,Видео,Джемал Махмудов,Анастасия Волочкова,
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