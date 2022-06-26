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2 часа назад

Дмитрий Нагиев получил травму прямо на сцене: «Хромаю, но ползу»

WomanHit.ru

Дмитрий Нагиев отправился в Калининград, где вышел на сцену областного драматического театра со спектаклем «Кысь». Прямо во время выступления на артиста упала крупная декорация, серьезно повредив ногу.

Нагиев получил травму на сцене
Фото: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБМАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Надо отдать должное выдержке Нагиева: он мужественно доиграл постановку, и лишь когда закрылся занавес, рассказал о проблеме. Вызванный на место врач диагностировал ушиб правой голени. К счастью, никакого перелома или чего-то более серьезного.

Однако ходить нормально Дмитрий пока не сможет.

«Хромаю, но ползу», — с присующим ему юмором прокомментировал актер свою травму.

Шоу-бизнес,Дмитрий Нагиев,
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