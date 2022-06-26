Нагиев получил травму на сцене

Дмитрий Нагиев отправился в Калининград, где вышел на сцену областного драматического театра со спектаклем «Кысь». Прямо во время выступления на артиста упала крупная декорация, серьезно повредив ногу.

Фото: МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Надо отдать должное выдержке Нагиева: он мужественно доиграл постановку, и лишь когда закрылся занавес, рассказал о проблеме. Вызванный на место врач диагностировал ушиб правой голени. К счастью, никакого перелома или чего-то более серьезного.

Однако ходить нормально Дмитрий пока не сможет.