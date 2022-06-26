Адвокат Ефремова рассказал о его шансах вскоре выйти из тюрьмы

Владимир Васильев, адвокат Михаила Ефремова, сообщил о том, что у его подопечного скоро может возникнуть шанс покинуть тюремные стены.

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Как оказалось, уже совсем скоро – через месяц – истечет четвертая часть срока, присужденного Ефремову. И, по закону, актер может подать прошение о замене пребывания в колонии на исправительные работы. Если оно будет удовлетворено, судьба осужденного резко изменится к лучшему, - информируют dni.ru.