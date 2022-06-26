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44 минуты назад

Адвокат Ефремова рассказал о его шансах вскоре выйти из тюрьмы

Ирина Лебедева

Владимир Васильев, адвокат Михаила Ефремова, сообщил о том, что у его подопечного скоро может возникнуть шанс покинуть тюремные стены.

Адвокат Ефремова рассказал о его шансах вскоре выйти из тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, уже совсем скоро – через месяц – истечет четвертая часть срока, присужденного Ефремову. И, по закону, актер может подать прошение о замене пребывания в колонии на исправительные работы. Если оно будет удовлетворено, судьба осужденного резко изменится к лучшему, - информируют dni.ru.

Ранее актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, поддержал военную спецоперацию России на Украине. Слова артиста передал в беседе с «Московским комсомольцем» один из его адвокатов Петр Хархорин. Он отметил, что обсуждал с Ефремовым эту тему, когда приезжал к актеру с визитом.

Шоу-бизнес,Михаил Ефремов,Владимир Васильев,
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