Дочь Кокшенова стала жертвой афериста

Алиса, дочь народного артиста Михаила Кокшенова, обратилась к правозащитникам за помощью Вместе с юристами она надеется на поддержку прокурора Московской области, чтобы хотя бы частично восстановить справедливость.

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Как пишет Телеграм-канал Mash, Алиса несколько лет назад взяла в кредит автомобиль. Чтобы поскорее кредит выплатить, решила отдать авто в аренду. Некий знакомый предложил стать ее первым клиентом, взял машину, но очень быстро перестал платить деньги. Полиция нашла мошенника, но он был тут же отпущен.

Для того, чтобы рассчитаться за кредит, женщине пришлось продать квартиру в Химках, закрыть свой магазинчик и переехать в Тверскую область. Сейчас она работает там продавцом с зарплатой 20 тысяч рублей.

Как сообщается, аферист убытки не возместил, следователь получил выговор, а вот жизнь Кокшеновой, которая уже немолода, пошла под откос.

Год назад 55-летняя жительница Подмосковья Алиса Кокшенова заявила, что она старшая внебрачная дочь покойного артиста Михаила Кокшенова. Родство подтвердил текст ДНК, который провели в эфире программы «За гранью» на НТВ. Об этом рассказывает «Радио КП».

По словам Алисы, в 1964 году ее мать работала на турбазе, где и познакомилась с Кокшеновым. Женщина забеременела, но замуж вышла за другого. Всю жизнь Алиса называла отцом отчима, а тот ревновал падчерицу к знаменитому отцу.