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59 минут назад

Разин пропустил прощание с Шатуновым

Елена Прошина

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин не приехал на прощание с Юрием Шатуновым, прошедшее в траурном зале на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителя Разина, Сергея Зверева.

Разин пропустил прощание с Шатуновым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зверев объяснил, что продюсер не смог найти свободное время в рабочем графике, «очень хотел, но не получилось».

При этом Разин, по его словам, пообещал приехать на похороны, если удастся вырваться.

Зверев добавил, что Разин вырос вместе с Шатуновым, поэтому информация о смерти «оказала на него сильное воздействие».

Судебную тяжбу между Разиным и Шатуновым из-за песен «Ласкового мая» Зверев комментировать не стал.

Ранее стало известно, что коммерческое место на Троекуровском кладбище обошлось в 3 миллиона 700 тысяч рублей, оплачивали его друзья певца.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Сергей Зверев,Андрей Разин,
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