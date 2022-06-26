Разин пропустил прощание с Шатуновым

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин не приехал на прощание с Юрием Шатуновым, прошедшее в траурном зале на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителя Разина, Сергея Зверева.

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Зверев объяснил, что продюсер не смог найти свободное время в рабочем графике, «очень хотел, но не получилось».

При этом Разин, по его словам, пообещал приехать на похороны, если удастся вырваться.

Зверев добавил, что Разин вырос вместе с Шатуновым, поэтому информация о смерти «оказала на него сильное воздействие».

Судебную тяжбу между Разиным и Шатуновым из-за песен «Ласкового мая» Зверев комментировать не стал.