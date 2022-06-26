Шатунов собирался ехать в Донбасс

Директор певца Аркадий Кудряшов рассказал, что Шатунов хотел записаться добровольцем и поехать в Донбасс, когда было объявлено о начале спецоперации на Украине.

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Кудряшову пришлось уговаривать певца реально оценивать ситуацию и свои возможности. Аркадий убедил Юрия, что гораздо большую помощь он может принести иными способами. Об этом пишет Рен ТВ.

Тем временем поток людей, желающих попрощаться ос своим кумиром, не иссякает. Организаторы траурных мероприятий приняли решение продлить церемонию прощания, поскольку на Троекуровском кладбище к траурному залу до сих пор стоит километровая очередь. По данным СМИ, отдать дань уважения певцу пришло не менее 14 тысяч человек.