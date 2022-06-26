«Со мной такое впервые»: Валерия упала на сцене

«Решила проявить солидарность с патриархом Кириллом, который сегодня поскользнулся и упал на службе. А если серьезно, то со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене. Снимали новую тв-программу. Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны – одну не увидела. Приятного, конечно, мало, коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее», - объяснила звезда поклонникам