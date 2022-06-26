«Со мной такое впервые»: Валерия упала на сцене

Валерия оступилась на ступенях сцены при съемке новой ТВ – программы. Упала певица прямо-таки плашмя, но, к счастью, обошлось без переломов и серьезных травм. Валерия была в открытом мини-платье, так что коленки пострадали довольно сильно. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Решила проявить солидарность с патриархом Кириллом, который сегодня поскользнулся и упал на службе. А если серьезно, то со мной такое впервые, ни разу не падала на сцене. Снимали новую тв-программу. Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны – одну не увидела. Приятного, конечно, мало, коленки расшибла прилично, но жить можно. В следующий раз буду внимательнее», - объяснила звезда поклонникам
Певица Валерия в интервью журналу «Коллекция Караван Историй» рассказала, что на нее и ее мужа — продюсера Иосифа Пригожина — в пик пандемии COVID-19 обрушился шквал хейта. Его причиной стали слова ее супруга о том, что артисты понесли серьезные финансовые потери в этот период.