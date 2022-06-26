Озвучена стоимость места для Шатунова на Троекуровском кладбище

В отличие от церемонии прощания, которая проходит сейчас в траурном зале и собрала тысячи поклонников Юрия Шатунова, похороны певца пойдут в закрытом формате. Об этом сообщил РИА Новости представитель певца Аркадий Кудряшов.
«Когда будут похороны, это не имеет значения. Мы не допустим никого. Вплоть до того, что мы будем его в три часа ночи хоронить, допустим… Как он будет похоронен, мы выложим фото, в планах вторник», - сказал Кудряшов.
Как пишет «Комсомольская Правда», именно Аркадий организовал траурные церемонии, похороны и сбор денег на них.
Коммерческое место на Троекуровском кладбище обошлось в 3 миллиона 700 тысяч рублей, оплачивали его друзья певца. Помощник Шатунова удивлен, что коллеги Юрия по шоу-бизнесу не проявили никакой активности.
«Из артистов прислали букеты только два человека: венок от Игоря Яковлевича Крутого и корзина белых роз от Андрея Малахова. А так больше даже никто и не звонил. Тишина…», - сообщил он.
Близкие придут провожать Шатунова в понедельник.
«Семья приедет прощаться завтра, когда - никто не знает, у нас зал (траурный) в аренде на целый день», - объяснил Аркадий.
Директор и продюсер российского музыканта, экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова также раскрыл некоторые подробности похорон артиста. По словам Аркадия Кудряшова, часть праха певца будет отвезена в Германию, где до настоящего времени проживала семья артиста. Продюсер подчеркнул, что кремировать тело было пожеланием самого Шатунова.
«Да. Это пожелание семьи. Не просто семьи, а самого Шатунова. Когда случился ковид, мы об этом разговаривали, мало ли что случится. Он сказал: “Я хочу, чтобы меня не хоронили”. Чтобы его не беспокоили тело», - рассказал Кудряшов.