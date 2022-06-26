Озвучена стоимость места для Шатунова на Троекуровском кладбище

«Да. Это пожелание семьи. Не просто семьи, а самого Шатунова. Когда случился ковид, мы об этом разговаривали, мало ли что случится. Он сказал: “Я хочу, чтобы меня не хоронили”. Чтобы его не беспокоили тело», - рассказал Кудряшов.