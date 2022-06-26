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20 минут назад

«Это малое, что я могу»: Шатунов заботился о композиторе Кузнецове

Ирина Лебедева

Сергей Кузнецов, композитор и основатель группы «Ласковый май», много лет назад первым обратил внимание на талантливого юношу Юрия Шатунова. Кузнецов создал множество песен для группы, в том числе, такие хиты, как «Седая ночь» и «Белые розы».

«Это малое, что я могу»: Шатунов заботился о композиторе Кузнецове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако после распада группы уже немолодой композитор проиграл суды за авторские права с Андреем Разиным и оказался в нищете, пытаясь выжить на скромную пенсию. Тогда Юрий Шатунов взял старого друга под свою опеку и с тех пор постоянно материально его поддерживал. Об этом пишет «Газета.ру».

«Все эти годы я его поддерживаю всем, чем могу. Он на моем полном содержании. По контракту, который я с ним заключил, до конца его дней я его обеспечиваю. Это честно. Что он для меня сделал… Это малое, что я могу», - признавался певец.

На прощание с Юрием Шатуновым у Троекуровского кладбища выстроилась гигантская очередь. По всей видимости, жители столицы занимали себе место в таком огромном потоке людей с самого утра.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
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