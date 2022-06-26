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13 минут назад

Цветы на похороны Шатунова везут грузовиками

Ирина Лебедева

На Троекуровском кладбище – тысячи желающих попрощаться с Юрием Шатуновым. Люди стоят в огромной очереди к траурному залу и поют хиты, которые исполнял их кумир.

Поклонники несут цветы, в основном – розы, их море. Место прощания украшено белыми розами, а неизвестный поклонник певца прислал целый грузовик алых роз. Букеты кидают прямо в толпу, началась давка, сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».

Стали известны подробности похорон Юрия Шатунова

Церемония продлится пять часов, чтобы все желающие смогли проводить певца в последний путь. Но пока очередь продолжает расти. Многие пришли к восьми утра, но толпа меньше не становится — людей становится всё больше и больше.

Как пишет Рен ТВ, очень многие люди приехали из разных регионов России.

Юрий Шатунов начал свою карьеру в 1980-х годах вместе с композитором Сергеем Кузнецовым. Тогда же коллектив создал свои первые хиты — "Ласковый май", "Белые розы", "Седая ночь" и другие. В 1991 году Шатунов ушел из "Ласкового мая" и начал сольную карьеру. В 2018 году музыкант выпустил свой последний альбом "Не молчи". Артист скончался в Москве от обширного инфаркта в ночь на 23 июня, ему было 48 лет.

Шоу-бизнес,Видео,Юрий Шатунов,Сергей Кузнецов,
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