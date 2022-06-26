На Троекуровском кладбище – тысячи желающих попрощаться с Юрием Шатуновым. Люди стоят в огромной очереди к траурному залу и поют хиты, которые исполнял их кумир.

Поклонники несут цветы, в основном – розы, их море. Место прощания украшено белыми розами, а неизвестный поклонник певца прислал целый грузовик алых роз. Букеты кидают прямо в толпу, началась давка, сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».

Церемония продлится пять часов, чтобы все желающие смогли проводить певца в последний путь. Но пока очередь продолжает расти. Многие пришли к восьми утра, но толпа меньше не становится — людей становится всё больше и больше.

Как пишет Рен ТВ, очень многие люди приехали из разных регионов России.