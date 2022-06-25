Эппле была одурачена мошенницей, выдававшей себя за ее родственницу

«Но потом была просьба о более большой сумме для открытия бизнеса. А через какое-то время она пригласила меня к себе в квартиру. Я увидела паспорт. Для меня это было большое искушение, я в него заглянула… По паспорту она была Владимировна, хотя моего брата зовут Андрей. Она начала выкручиваться, плакать…», - сообщила актриса.