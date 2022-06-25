Эппле была одурачена мошенницей, выдававшей себя за ее родственницу

Жанна Эппле в студии программы «На самом деле» рассказала, что, несмотря на жизненный опыт, далеко не сразу раскусила хитроумный план, при помощи которого ловкая мошенница втерлась к ней в доверие. Некая девушка Виктория представилась дочерью троюродного брата Жанны и неплохо попользовалась добротой 57-летней актрисы.Об этом пишет СтарХит.
Виктория хорошо подготовилась, и знала все основные события из жизни Эппле, так что та была уверена, что она на самом деле ее родня.
«В ее послании было очень много деталей, очень точных. Которые доказали мне какое-то родство. Она знала больше меня об истории семьи. Конечно, она меня тогда подкупила», — призналась Жанна.
Актриса решила помочь Виктории и пригласила ее в Москву попробовать поступить в театральный.
«Она не без способностей. У нее было много свободного времени. Она очень теплый человек. Поскольку у меня сыновья, мне, наверное, всегда хотелось иметь дочь, поэтому у нас с ней произошла эмоциональная связь. Я начала ей дарить одежду», - рассказала звезда.
Через некоторое время Виктория попросила денег. Долг девушка вернула в срок.
«Но потом была просьба о более большой сумме для открытия бизнеса. А через какое-то время она пригласила меня к себе в квартиру. Я увидела паспорт. Для меня это было большое искушение, я в него заглянула… По паспорту она была Владимировна, хотя моего брата зовут Андрей. Она начала выкручиваться, плакать…», - сообщила актриса.
В итоге оказалось, что девушка некоторое время трудилась в кафе, принадлежавшем родственнику Эппле. Она и ее мама были в трудной финансовой ситуации и, видимо,тогда Виктория разработала план быстрого обогащения.
У актрисы от бизнесмена Ильи Фрэза двое сыновей, Потап и Ефим. Оба женаты, у каждого по ребенку.