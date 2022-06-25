Буквально за полчаса до начала церемонии прощания с певцом Пьером Нарциссом было объявлено, что она откладывается. Люди, собравшиеся у здания Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента РФ, были шокированы – в назначенное время их не впустили, а позднее объявили — из-за неких проблем все переносится на среду, в период с 12 до 15 часов.

Как оказалось, российские и камерунские родственники не пришли к единому мнению о месте, где должно быть захоронено тело покойного. Камерунская родня настаивает на том, чтобы он упокоился в семейном склепе. Российские родственники и друзья убеждены, что он должен быть похоронен в России.

Сейчас идет урегулирование отношений двух стран, так как камерунское посольство не выдает официальную бумагу о погребении. Бывшая жена Пьера Нарцисса находится в посольстве, - пишет СтарХит.

«То, что сейчас устраивают там, не совсем красиво», — говорят друзья музыканта.