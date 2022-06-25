Юморист Максим Галкин получил травму во время концерта в Израиле. Один из зрителей бросил в него яблоком после шутки о россиянах. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Отмечается, что Максим Галкин пошутил о том, что бургеры из «Макдональдса» россиянам заменит перловая каша. После этого кто-то из зрителей кинул в него яблоком.
После концерта шоумен разместил в соцсетях свое фото с синяком под глазом и сообщил, что извиняется перед всеми. Он подчеркнул, что не хотел никого обидеть, его высказывание не носило оскорбительного смысла.
Журналисты добавили, что затем Галкин опубликовал фотографию певицы Аллы Пугачевой в коротких шортах. По мнению редакции, интерьер на фото очень скромный, «почти хай-тек».