Юморист Максим Галкин получил травму во время концерта в Израиле. Один из зрителей бросил в него яблоком после шутки о россиянах. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что Максим Галкин пошутил о том, что бургеры из «Макдональдса» россиянам заменит перловая каша. После этого кто-то из зрителей кинул в него яблоком.

После концерта шоумен разместил в соцсетях свое фото с синяком под глазом и сообщил, что извиняется перед всеми. Он подчеркнул, что не хотел никого обидеть, его высказывание не носило оскорбительного смысла.