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14 минут назад

Максим Галкин получил травму во время концерта в Израиле

Илья Родин

Юморист Максим Галкин получил травму во время концерта в Израиле. Один из зрителей бросил в него яблоком после шутки о россиянах. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Максим Галкин получил травму во время концерта в Израиле
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Максим Галкин пошутил о том, что бургеры из «Макдональдса» россиянам заменит перловая каша. После этого кто-то из зрителей кинул в него яблоком.

После концерта шоумен разместил в соцсетях свое фото с синяком под глазом и сообщил, что извиняется перед всеми. Он подчеркнул, что не хотел никого обидеть, его высказывание не носило оскорбительного смысла.

Журналисты добавили, что затем Галкин опубликовал фотографию певицы Аллы Пугачевой в коротких шортах. По мнению редакции, интерьер на фото очень скромный, «почти хай-тек».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,McDonald's,
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