Бритни Спирс показала романтичное видео с Сэмом Асгари на трапе

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала романтичное видео со своим супругом, фитнес-тренером Сэмом Асгари, на трапе самолета. Видео певица опубликовала в в социальных сетях.
Бритни Спирс и Сэм Асгари, поженившиеся больше трех недель назад. Молодожены обосновались в особняке в элитном пригороде Лос-Анджелеса, Калабасасе стоимостью $11,8 млн.
«Так странно просыпаться и видеть вокруг все новое — новый бассейн, новая кухня, новая кровать. Перемены — это так здорово, как говорят мои дети», — рассказала певица несколько дней назад.