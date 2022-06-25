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2 часа назад

Бритни Спирс показала романтичное видео с Сэмом Асгари на трапе

Александр Кузьмин

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала романтичное видео со своим супругом, фитнес-тренером Сэмом Асгари, на трапе самолета. Видео певица опубликовала в в социальных сетях.

Бритни Спирс и Сэм Асгари, поженившиеся больше трех недель назад. Молодожены обосновались в особняке в элитном пригороде Лос-Анджелеса, Калабасасе стоимостью $11,8 млн.

«Так странно просыпаться и видеть вокруг все новое — новый бассейн, новая кухня, новая кровать. Перемены — это так здорово, как говорят мои дети», — рассказала певица несколько дней назад.

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