Пенкин объяснил, почему у него нет и не будет детей

Сергей Пенкин был дважды женат, но детей в этих браках не было. Сейчас обладатель голоса диапазоном в четыре октавы живет один и иметь наследников уже не планирует.

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Некоторое время назад певец поговаривал об возможном использовании услуг суррогатной матери, но дальше разговоров дело не пошло. А теперь Пенкин уверен, что время обзаводиться потомством прошло. Об этом пишет СтарХит.

«Что касается собственных детей, то, думаю, что уже несколько поздно. Я сам ребенок немолодых родителей, поэтому мне бы не хотелось, чтобы мои дети не понимали, как меня величать — папа или дедушка», - заявил артист.

Первый раз Сергей был женат на англичанке по имени Стефания. Но Стефания была вынуждена вернуться на родину. Вместе с собой она звала мужа. Но Пенкин отказался уезжать, и брак распался.

Второй брак с Еленой, россиянкой, продлился десять лет. Певец стал знаменит, все свое время уделал творческой деятельности, много гастролировал. В какой-то момент его супругу это перестало устраивать.

Как уверяет исполнитель, отсутствие семьи не сказывается негативно на его жизни.

«В 61 год я прекрасно себя чувствую и еще много всего планирую сделать в своей музыкальной карьере. Жизнь продолжается, и творчество тоже!» - сообщил он журналистам.