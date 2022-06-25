Сестра усомнилась в официальной причине смерти Пьера Нарцисса

Троюродная сестра Пьера Нарцисса известная певица Виктория Пьер-Мари не поверила в его официальную причину смерти от остановки сердца. Слова артистки приводит издание Teleprogramma.pro.
Исполнительница рассказала, что у ее брата было очень крепкое здоровье.
«У него было бычье сердце. Хотелось бы провести дополнительное расследование. Я не верю, что он умер из-за осложнений с сердцем. Он всегда занимался спортом, играл в футбол, проводил концерты по три-четыре часа», — сообщила Пьер-Мари.
Ранее стало известно, что церемонию прощания с певцом Пьером Нарциссом в Москве перенесли на среду, 29 июня.