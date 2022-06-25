В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
31 минуту назад

Известная сестра Пьера Нарцисса не поверила в его официальную причину смерти

Мослентаиещё 1

Троюродная сестра Пьера Нарцисса известная певица Виктория Пьер-Мари не поверила в его официальную причину смерти от остановки сердца. Слова артистки приводит издание Teleprogramma.pro.

Сестра усомнилась в официальной причине смерти Пьера Нарцисса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исполнительница рассказала, что у ее брата было очень крепкое здоровье.

Прощание с Пьером Нарциссом перенесли из-за острого форс-мажора

«У него было бычье сердце. Хотелось бы провести дополнительное расследование. Я не верю, что он умер из-за осложнений с сердцем. Он всегда занимался спортом, играл в футбол, проводил концерты по три-четыре часа», — сообщила Пьер-Мари.

Ранее стало известно, что церемонию прощания с певцом Пьером Нарциссом в Москве перенесли на среду, 29 июня.

Шоу-бизнес,Виктория Пьер-мари,Пьер Нарцисс,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители