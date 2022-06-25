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5 минут назад

Обнародован размер гонорара Цискаридзе за работу в телешоу

Ирина Лебедева

В одном из выпусков на своем YouTube-канале блогер Anton S озвучил, за какие деньги заменивший Максима Галкина Николай Цискаридзе ведет шоу «Сегодня вечером». Об этом рассказывает Общественная Служба Новостей.

Обнародован размер гонорара Цискаридзе за работу в телешоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Антона, Николай получает 200 тысяч рублей за один выпуск шоу. В месяц обычно выходит четыре программы. Итого получается, что Цискаридзе платят 800 тысяч рублей ежемесячно.

Артист и блогер Станислав Садальский предложил Николаю Цискаридзе для ведения шоу «Сегодня вечером» на Первом канале взять в пару Розу Сябитову. Об этом он написал в своем микроблоге.

Станислав Садальский – из тех зрителей и экспертов, кто считает Цискаридзе неудачной кандидатурой для ведения этого проекта, поскольку рейтинги «Сегодня вечером» упали. Садальский полагает, что причина тому – в Цискаридзе и его недостаточной компетентности как телеведущего.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Роза Сябитова,Николай Цискаридзе,Станислав Садальский,Первый канал,
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