Обнародован размер гонорара Цискаридзе за работу в телешоу

В одном из выпусков на своем YouTube-канале блогер Anton S озвучил, за какие деньги заменивший Максима Галкина Николай Цискаридзе ведет шоу «Сегодня вечером». Об этом рассказывает Общественная Служба Новостей.

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По данным Антона, Николай получает 200 тысяч рублей за один выпуск шоу. В месяц обычно выходит четыре программы. Итого получается, что Цискаридзе платят 800 тысяч рублей ежемесячно.

Артист и блогер Станислав Садальский предложил Николаю Цискаридзе для ведения шоу «Сегодня вечером» на Первом канале взять в пару Розу Сябитову. Об этом он написал в своем микроблоге.