Семья Шатунова может лишиться имущества в Германии

«Дело сложное из-за того, что суды шли в двух странах - России и США. Как известно, в Америке не признают решения российских судов, а у нас - решения американских. То есть арестовывать имущество певца в России по указке суда из США никто не будет: здесь все нажитое Шатуновым останется его наследникам. Однако, как известно, жена и дети звезды живут в Германии. По данным СМИ, там семья владеет особняком в элитном поселке стоимостью около 3,5 млн евро счетами в банках. И если Андрей Разин просудится за океаном, то он действительно может серьезно испортить жизнь семьи в Европе. Немецкое правосудие с высокой степенью вероятности исполнит решение американского суда».