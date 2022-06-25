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41 минуту назад

Семья Шатунова может лишиться имущества в Германии

Ирина Лебедева

Юрий Шатунов совсем недавно завершил многолетние судебные тяжбы за хиты «Ласкового мая» с продюсером Андреем Разиным. Ставропольский суд признал, что хиты принадлежат Юрию Шатунову и он имеет полное право исполнять их перед публикой.

Семья Шатунова может лишиться имущества в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако Андрей Разин, который уже некоторое время живет в Америке, заявил, что не согласен с решением российского суда и будет отстаивать свои права в США. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

«Название группы "Ласковый май" давным-давно зарегистрировано в США, поэтому для правообладателей решения российских судов юридической силы иметь не могут. Единственные, кто могут исполнять песни группы "Ласковый май", это я и Андрей Гуров - мы имеем доверенность от правообладателей. Поэтому Шатунова ждут огромнейшие иски, которые ему предъявят правообладатели. Теперь у них есть право арестовать его имущество по всему миру», - написал он.

После смерти Шатунова Разин свой пост удалил. Но не сообщил, будет ли отказываться от планов продолжать судиться. И это может стать серьезной проблемой для семьи покойного певца.

Ситуацию прокомментировал адвокат Алексей Алешкин.

«Дело сложное из-за того, что суды шли в двух странах - России и США. Как известно, в Америке не признают решения российских судов, а у нас - решения американских. То есть арестовывать имущество певца в России по указке суда из США никто не будет: здесь все нажитое Шатуновым останется его наследникам. Однако, как известно, жена и дети звезды живут в Германии. По данным СМИ, там семья владеет особняком в элитном поселке стоимостью около 3,5 млн евро счетами в банках. И если Андрей Разин просудится за океаном, то он действительно может серьезно испортить жизнь семьи в Европе. Немецкое правосудие с высокой степенью вероятности исполнит решение американского суда».

Напомним, 48-летний певец Юрий Шатунов скончался от сердечного приступа. 26 июня на Троекуровском кладбище состоятся похороны известного исполнителя.

Шоу-бизнес,Андрей Гуров,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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