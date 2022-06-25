Лоза обрушился на певцов-участников «Алых парусов»

Певец Юрий Лоза посмотрел концерт на «Алых парусах» в Петербурге и был в ужасе от текстов песен, которые исполняли молодые звезды. Свое мнение музыкант высказал в Телеграм-канале.
«…заставил себя посмотреть концерт на площади Питера, посвящённый выпускникам. Имён новых звёзд и звездулек я не запомнил, но это и не суть важно, всё равно они похожи как однояйцевые. Главное, что я вынес из выступлений сегодняшних кумиров молодёжи – профессия «текстовик» умерла, а значит, ждать появления новых Дербенёвых или Резников не приходится».
Лоза отметил, что еще раньше в своей книге он предсказал, что авторы современных песен будут рифмовать «тебя» и «ла-ла». Впрочем, поют артисты сегодня настолько невнятно, что слова разобрать достаточно трудно, а, значит,
«можно городить что угодно в любой последовательности».
Музыкант Юрий Лоза в разговоре Общественной службой новостей заявил, что смерть артиста Юрия Шатунова могла быть связана с вакцинацией от коронавируса. По словам композитора, в последнее время значительно участились случаи смерти среди молодых людей, притом, что многие из усопших вели достаточно здоровый образ жизни.