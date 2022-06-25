В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Лоза обрушился на певцов-участников «Алых парусов»

Ирина Лебедева

Певец Юрий Лоза посмотрел концерт на «Алых парусах» в Петербурге и был в ужасе от текстов песен, которые исполняли молодые звезды. Свое мнение музыкант высказал в Телеграм-канале.

Лоза обрушился на певцов-участников «Алых парусов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«…заставил себя посмотреть концерт на площади Питера, посвящённый выпускникам. Имён новых звёзд и звездулек я не запомнил, но это и не суть важно, всё равно они похожи как однояйцевые. Главное, что я вынес из выступлений сегодняшних кумиров молодёжи – профессия «текстовик» умерла, а значит, ждать появления новых Дербенёвых или Резников не приходится».

Лоза отметил, что еще раньше в своей книге он предсказал, что авторы современных песен будут рифмовать «тебя» и «ла-ла». Впрочем, поют артисты сегодня настолько невнятно, что слова разобрать достаточно трудно, а, значит,

«можно городить что угодно в любой последовательности».

Музыкант Юрий Лоза в разговоре Общественной службой новостей заявил, что смерть артиста Юрия Шатунова могла быть связана с вакцинацией от коронавируса. По словам композитора, в последнее время значительно участились случаи смерти среди молодых людей, притом, что многие из усопших вели достаточно здоровый образ жизни.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Юрий Лоза,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители