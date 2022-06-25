Лоза обрушился на певцов-участников «Алых парусов»

«…заставил себя посмотреть концерт на площади Питера, посвящённый выпускникам. Имён новых звёзд и звездулек я не запомнил, но это и не суть важно, всё равно они похожи как однояйцевые. Главное, что я вынес из выступлений сегодняшних кумиров молодёжи – профессия «текстовик» умерла, а значит, ждать появления новых Дербенёвых или Резников не приходится».