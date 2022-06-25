Фанатка напала на МакSим во время концерта

Певица МакSим выступала на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге. Артистка исполняла свой хит «Мой рай», когда на сцену прорвалась девушка из толпы зрителей и бросилась к ней с распростертыми объятьями.

Нарушительницу порядка догнал охранник и оттащил от певицы. Но фанатка крепко вцепилась в руку звезды, и МакSим потеряла равновесие и упала. Об этом сообщает E1.ru.

Выступление прервалось, исполнительница должна была прийти в себя от испуга и отдышаться. Впрочем, МакSим быстро справилась с растерянностью и продолжила концерт.

«Было видно, что она очень растеряна. Но она собралась, сказала: "Хорошо, что у меня столько защитников" — и продолжила петь», — приводит слова одной из зрительниц журналист E1.ru.

После инцидента охрана вывела несколько слишком буйных фанатов и усилила контроль за сценой.

Пока не сообщается, кто такая эта неадекватная фанатка, и будут ли администраторы певицы или организаторы фестиваля обращаться в правоохранительные органы.

Марина Абросимова, известная публике под ником МакSим, очень тяжело переболела коронавирусом. Восстановление после болезни идет до сих пор, - пишет lenta.ru.