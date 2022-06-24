Галкин показал Пугачеву в шортах

Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками фотографией сияющей певицы Аллы Пугачевой, играющей с детьми. Снимок он опубликовал у себя в соцсетях и Telegram-канале.
«Алла глазами Лизы», — подписал фотографию Галкин.
На ней Пугачева предстала в летнем наряде: топе, рубашке, кроссовках и шортах, подчеркивающих ее стройные ноги. Все в белых цветах. Сама певица смотрит в камеру с улыбкой на лице.
«Алла молодеет на глазах», «Буквально светится от счастья», «Царевна», «Алла выглядит как девочка», «Красавица Алла Борисовна, ждем вас домой», отреагировали на снимок в комментариях фанаты.