Идет отек: организм Григория Лепса не выдержал

Ранее сообщалось о травме, которая выбила 59-летнего артиста из привычной колеи. Теперь стало известно, что на самом деле происходит с Григорием Лепсом.

Фото: legion-media legion-media

Как писала накануне «Экспресс газета», поклонники продолжают переживать за раненого певца. На фоне тревожного шепота россиян Григорий Лепс упорно скрывает подробности своего состояния. После череды грустных новостей об исполнителе хита «Самый лучший день» народ всерьез опасается за здоровье музыканта.

Немало пересуд на эту тему возникло из-за катастрофических изменений, которые происходят с внешностью некогда холенного красавца. Григорий Викторович уже многие годы выступает в образе брутального мужчины, но при этом к его лицу и фигуре никогда не было нареканий.

Какой момент оказался переломным для теряющего лоск артиста — догадаться просто. После недавнего развода с последней супругой Анной знаменитость резко сдала. Похоже, бывшая балерина не только создавала домашний уют, но и весьма грамотно следила за имиджем именитого возлюбленного. И все же поклонники продолжают недоумевать, каким образом с их любимчиком произошли столь несимпатичные метаморфозы.

Судя по всему, организм Григория Лепса просто не выдержал эмоциональных потрясений, с которыми исполнитель столкнулся на фоне развода. Такого мнения придерживается опытный косметолог Татьяна Аюпова, без всякого труда связавшая изменения, происходящие с внешностью музыканта с отсутствием женского тепла и заботы. Эксперт отметила, что и без того сильный отек лица усугубился на фоне апатии Григория Викторовича. Как ни крути, походы по косметическим кабинетам сейчас занимают в жизни артиста далеко не первое место.