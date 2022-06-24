В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
26 минут назад

Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к врачам

News.ru

Никаких претензий к врачам бригады скорой помощи, которые пытались реанимировать певца Юрия Шатунова, нет, сообщил представитель музыканта Аркадий Кудряшов, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт.

Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к врачам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем, — сказал собеседник агентства.

Сердце Юрия Шатунова остановилось 23 июня. Ему было 48 лет. Сообщалось, что работников додомедовской скорой помощи проверят на халатность из-за смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Сотрудникам «скорой» может грозить до пять лет лишения свободы с лишением заниматься профессиональной деятельностью на до срок до трех лет. Вопросом займутся компетентные органы.

Ранее стало известно, что бригада скорой помощи не была отправлена на вызов к Шатунову, так как диспетчер заявил об отсутствии машин. Отмечается, что из-за этого было потеряно 40 минут. Если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с вероятностью 60% можно было бы спасти.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители