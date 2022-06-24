Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к врачам

Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем, — сказал собеседник агентства.

Сердце Юрия Шатунова остановилось 23 июня. Ему было 48 лет. Сообщалось, что работников додомедовской скорой помощи проверят на халатность из-за смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Сотрудникам «скорой» может грозить до пять лет лишения свободы с лишением заниматься профессиональной деятельностью на до срок до трех лет. Вопросом займутся компетентные органы.

Ранее стало известно, что бригада скорой помощи не была отправлена на вызов к Шатунову, так как диспетчер заявил об отсутствии машин. Отмечается, что из-за этого было потеряно 40 минут. Если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с вероятностью 60% можно было бы спасти.