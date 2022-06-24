Борис Моисеев парализован в результате инсульта

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в своей авторской программе заявил, что 68-летний певец, актер и танцовщик Борис Моисеев, десять лет назад перенесший инсульт, сейчас практически парализован. Поэтому внесение его в список запрещенных артистов не имеет смысла.