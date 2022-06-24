Борис Моисеев парализован в результате инсульта

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в своей авторской программе заявил, что 68-летний певец, актер и танцовщик Борис Моисеев, десять лет назад перенесший инсульт, сейчас практически парализован. Поэтому внесение его в список запрещенных артистов не имеет смысла.
"Он уже почти десятилетие парализован… практически парализован", - отметил шоумен, подчеркивая, что Моисеев не может причинить никому вреда.
"Он уже такой вред себе причинил всей своей содомо-гоморровской жизнью. Это все равно, что в список включить призрак сторожа Ваганьковского кладбища", - не постеснялся в выражениях журналист.
После инсульта у Моисеева перестали двигаться левая рука, верхняя губа, нарушилась речь. Микроинсульт 2015 года усугубил тяжелое состояние артиста.
Ранее Кушанашвили назвал украинцев, сносящих памятники Пушкину, ничтожными людьми.