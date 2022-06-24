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2 часа назад

Борис Моисеев парализован в результате инсульта

Российская Газета

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в своей авторской программе заявил, что 68-летний певец, актер и танцовщик Борис Моисеев, десять лет назад перенесший инсульт, сейчас практически парализован. Поэтому внесение его в список запрещенных артистов не имеет смысла.

Борис Моисеев парализован в результате инсульта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он уже почти десятилетие парализован… практически парализован", - отметил шоумен, подчеркивая, что Моисеев не может причинить никому вреда.

"Он уже такой вред себе причинил всей своей содомо-гоморровской жизнью. Это все равно, что в список включить призрак сторожа Ваганьковского кладбища", - не постеснялся в выражениях журналист.

После инсульта у Моисеева перестали двигаться левая рука, верхняя губа, нарушилась речь. Микроинсульт 2015 года усугубил тяжелое состояние артиста.

Ранее Кушанашвили назвал украинцев, сносящих памятники Пушкину, ничтожными людьми.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Борис Моисеев,
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